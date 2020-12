Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 4 de diciembre de 2020, p. 35

Washington. Una comisión designada por un tribunal sigue sin localizar a los padres de 628 menores que fueron separados en la frontera con México cuando comenzaba el gobierno del presidente Donald Trump, según un texto judicial presentado en la corte, en el cual se indicó que el gobierno proporcionó números telefónicos adicionales la semana pasada para ayudar en la búsqueda.

Se cree que los padres de 333 menores están en Estados Unidos, mientras estarían fuera del territorio los 295 restantes.

Eso no significa que continúen separados, sino que la comisión no ha podido localizar a los progenitores. El panel ubicó a otros familiares de 168 de los 628 menores cuyos padres no han sido hallados.

El documento de los abogados del Departamento de Justicia y de las familias da el panorama más reciente en las labores por reunir a las familias afectadas por la tolerancia cero a los cruces fronterizos sin documentos y que derivó en miles de separaciones cuando los padres fueron procesados.

El pasado 25 de noviembre, el gobierno proporcionó a la comisión de búsqueda números telefónicos y demás información de una base de datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, que gestiona a las cortes migratorias, según el documento.