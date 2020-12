Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 4 de diciembre de 2020, p. 37

Chilpancingo, Gro., La mesa ejidal de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en la zona centro de Guerrero, advirtió a inversionistas que la empresa canadiense Equinox Gold, propietaria de la mina Los Filos, amenaza a la comunidad y prolonga de forma inexplicable la suspensión de actividades de la mina en México .

La autoridad ejidal –que lleva tres meses al frente del paro en Los Filos en contra de Equinox Gold–dio a conocer una carta abierta en la que recuerda que como parte de un crédito que Equinox firmó con un consorcio de bancos en marzo de 2020, la empresa se obliga a tener en regla todos sus permisos, incluidos los necesarios para mantener y preservar los derechos de los obligados pertinentes . Esto incluye no haber tomado u omitido medidas que pudieran resultar en confiscación, pérdida, cambio adverso, no renovación o no emisión de ninguna de esas autorizaciones .