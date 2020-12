L

a mítica figura del caballo de Troya fue, más bien, el caballo de Grecia que sirvió para derrotar a los troyanos. El artefacto, urdido por el ingenioso Ulises, les fue presentado a título de regalo para penetrar los muros de su ciudad y tomarlos por asalto mientras se divertían.

La frase de Virgilio está en la Eneida: temo a los griegos y sus regalos , dice en boca del sacerdote Laocoonte. Desde entonces se repite con la frecuencia que ciertos grupos políticos cometen el mismo error: dar por buena la apariencia de algo que simula ser agradable, pero cuyo propósito es destruir a quienes le dieron la bienvenida.

En Morena se ha inaugurado una política de alianzas bajo la idea de apertura e inclusión frente a quienes fueron sus enemigos acérrimos. Con una agravante: en ocasiones despreciando a su propia militancia. Ésta sólo llega a servir de cuadrilla al diestro foráneo vistiendo gran traje de luces.

Los troyanos fueron ingenuos, pero no supieron de esa quinta columna que es, en Morena, el sector cuyo pragmatismo no conoce límites. La consecución del poder lo es todo. No importa a quien incluya (algo por lo que pudiera orientarse Gilberto Lozano; si asegura votos y le baja a su tono, bienvenido). Tampoco importa si el aliado trae en su vientre la fuerza que puede demoler lo construido por las bases morenistas.

Uno entre otros ejemplos. Llega Mario Delgado Carrillo a Nuevo León y le echa en cara a la militancia de Morena no estar organizada. Y es que el clima que encuentra no le es favorable a la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, precandidata apoyada por Yeidckol Polevnsky cuando era la presidenta de Morena y, al parecer, por la actual dirigencia y ciertos funcionarios morenistas. El dedazo vestido de simulación.

En la reunión citada por Delgado Carrillo hubo una evidente manifestación de repudio hacia Clara Luz. Pero para acallarla, incluso a golpes, allí estaban unos porros. Delgado los identificó como enviados del gobernador Jaime Rodríguez Calderón; varios morenistas asistentes a la reunión los identificaron como individuos cercanos a la alcaldesa de Escobedo (uno de ellos, Cuauhtémoc Sánchez, regidor por Morena en el cabildo de ese municipio).