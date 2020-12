Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 3 de diciembre de 2020, p. 10

La reforma al artículo 27 constitucional para reconocer de nueva cuenta la propiedad social, junto con la privada y pública, a fin de proteger e impulsar el ejido y las comunidades agrarias, que presentó el senador de Morena José Narro Céspedes, provocó la reacción en contra de empresarios y legisladores del PAN, pero también el deslinde del coordinador morenista, Ricardo Monreal.