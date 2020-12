Morena reportó en enero pasado que tenía un listado de afiliados de 278 mil 332 personas, pero para marzo informó que había crecido a más de 3 millones. Dado que la fuerza política no señaló cómo se generó este aumento y si se hizo bajo vigilancia, los magistrados le ordenaron hacer las gestiones necesarias a nivel interno y ante el INE para verificarlo.

Por otra parte, los magistrados confirmaron la decisión del INE de no retirar de Netflix una película en la que aparece la alcaldesa de Aguascalientes, Teresa Jiménez, toda vez que la autoridad comicial actuó de acuerdo con la normatividad en la materia al negar la medida cautelar solicitada por el partido Movimiento Ciudadano.

Luego de analizar el tema, estimaron que no había elementos suficientes para dejar de difundir el film, pues la difusión del fragmento donde aparece la presidenta municipal no afecta ningún derecho ni genera un daño irreparable al proceso electoral en curso. Tampoco se puede decir que incurrió en actos de promoción personalizada, ya que durante su participación en la escena no hizo uso de la voz y tampoco se hizo referencia a su nombre y cargo.

En tanto, confirmaron el acuerdo del INE sobre el monto de las prerrogativas que tendrá Redes Sociales Progresistas para el resto del año, el cual es menor al que recibirá Encuentro Solidario, debido a que obtuvo el registro como partido después de esta última fuerza política.