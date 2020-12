Con motivo del informe con motivo de los dos años de gobierno que rindió el martes en Palacio Nacional, el Presidente dio a conocer que cuenta con una aprobación mayoritaria para que continúe su sexenio. Ayer, en su conferencia de prensa matutina, puntualizó que en el ejercicio se recuerda que la revocación de mandato propone que si el pueblo no está satisfecho con la forma de gobierno del presidente en turno, se pueda votar para que éste renuncie de manera anticipada.

En tanto que, frente a los reproches de legisladores y líderes de partidos de oposición sobre la falta de convocatoria para dialogar, el mandatario dijo que lo que buscaban era utilizarlo para generar publicidad , por lo que no permitirá una manipulación de la investidura presidencial.

El jefe del Ejecutivo también fue interrogado sobre los reclamos de opositores por la falta de acercamientos con representantes de otras fuerzas políticas. Tras reiterar que no aspira a un pensamiento único, sentenció: No voy a permitir que se manipule la investidura presidencial, que se utilice la institución presidencial con propósitos políticos, con propósitos electorales. No lo voy a aceptar .

De paso, se refirió al incidente durante su gira por Baja California del pasado fin de semana, luego de no bajar el vidrio del automóvil donde viajaba, lo cual reiteró que es una de las medidas a las que lo instaron las autoridades de salud por la pandemia. Se solidarizó con el integrante de su ayudantía que recibió una cachetada y recordó que su instrucción es cero agresiones. Llamó a aclarar y atender la demanda de la joven que cometió la agresión, pero quien, dijo, ya se disculpó.