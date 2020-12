Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 3 de diciembre de 2020, p. 6

Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público sólo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo , informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El anuncio de la salida del empresario regiomontano, a cargo además del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, se da después de que se presentó el segundo paquete de inversiones de la iniciativa privada y en medio de la discusión sobre la regulación del outsourcing.

Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo , indicó el mandatario en redes sociales.

Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación , agregó. Su acercamiento se dio en 2012 y fue clave para la relación de López Obrador con sectores empresariales. Coordinó el Proyecto de Nación 2018-2024.

El Presidente discrepó de declaraciones de Romo. En mayo de 2019 dijo no coincidir en que la economía recibió una cachetadita durante el primer trimestre de ese año. Yo sostengo que está muy bien la economía , dijo entonces el mandatario. En febrero pasado, el empresario afirmó estar preocupado por la falta de crecimiento del país, porque la situación podría dificultar el éxito de la 4T , y a finales de octubre sostuvo que pese a las coincidencias entre los sectores público y privado, algo está sucediendo que no nos estamos comunicando bien o no nos estamos escuchando bien; no podemos permitir esto, porque lo que está en juego es mucho: el bienestar de muchos y un gran futuro .