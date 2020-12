Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 3 de diciembre de 2020, p. 4

Al informar que el próximo martes se presentará el plan de vacunación contra el Covid-19, a partir de la adquisición del biológico de Pfizer, para lo cual se dispone de 20 mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que el uso del cubrebocas no es indispensable, pese a que la Organización Mundial de la Salud llamó a los líderes del mundo a ser un modelo en el uso del mascarillas ante la propagación del coronavirus.

Me dice el doctor (Hugo) López-Gatell (subsecretario de Salud), que es el que me orienta, y el doctor (Jorge) Alcocer (titular de la Secretaría de Salud), que (el cubrebocas) no es indispensable, que hay otras medidas, y yo pienso que lo mejor es la sana distancia, cuidarnos nosotros , la higiene y el lavado de manos, afirmó en conferencia de prensa, donde dio a conocer que la plataforma digital deudoscovid.gob.mx se habilitó ayer para que familiares de fallecidos por el coronavirus puedan solicitar apoyo de 11 mil 460 pesos.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, detalló que los deudos mayores de 18 años –padres, esposos, concubinos, hijos– pueden obtener el apoyo por persona fallecida y se les dará resolución en una semana.

Se trata, recordó, de un apoyo solidario, universal y directo, y para solicitarlo se requiere acta de defunción, una declaratoria bajo protesta de decir verdad de que los recursos serán utilizados para el apoyo de la economía familiar derivada del gasto funerario y acreditar parentesco.