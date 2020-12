A

lfonso Carlos Romo Garza nunca fue un poderoso y eficaz enlace con los empresarios importantes del país y menos con los de Nuevo León, en específico con el Grupo Monterrey o de Los Diez. Tampoco fue un verdadero y congruente aliado de los propósitos de la llamada 4T (a pesar de que se le llegó a encargar, de manera antitética, la redacción del plan alternativo de nación de la tercera candidatura presidencial andresina).

Apostador en varios sexenios a favor de cartas enfiladas al poder presidencial, sedicente amigo de Carlos Salinas de Gortari, foxista de paso, opositor cerrado al obradorismo y la izquierda electoral hasta que platicó con el político tabasqueño y este lo convenció rumbo a 2012, personaje adversamente señalado por el propio López Obrador en algunos de sus libros por considerar que era parte de la mafia del poder , Alfonso Romo fue anunciado al final de la tercera campaña presidencial andresina como propuesta para la supuestamente estratégica y todopoderosa jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, en un claro guiño hacia los sectores empresariales que hubiesen creído que con Poncho , como le llaman, tendrían llave privilegiada hacia el espacio presidencial y sus decisiones.

Admirador de Augusto Pinochet, enlazado en proyectos académicos con el derechista español José María Aznar y practicante religioso con nexos con las agrupaciones católicas más conservadoras, Romo se había negado a ocupar algún cargo con López Obrador justamente porque él consideraba, de manera expresa, en declaraciones públicas, que estaría en conflicto de intereses, como empresario con operaciones relacionadas con ámbitos que serían tocados por el eventual gobierno obradorista, particularmente en temas de cultivos agrícolas y transgénicos, sobre todo en el sur del país.

Fue el propio López Obrador quien le empujó, el 22 de junio de 2018, a ocupar la citada jefatura de la oficina presidencial, durante un acto de cierre de campaña en la Macroplaza de Monterrey, donde públicamente anunció que Romo se instalaría en el cargo presuntamente tan influyente.