l martes Alfonso Romo –jefe de la oficina de la Presidencia– asistió a la ceremonia del informe número dos del Presidente; dio y recibió saludos de los funcionarios y empresarios que asistieron como si nada extraordinario sucediera. En realidad fue su última aparición con el cargo que desempeñó hasta ayer. El presidente López Obrador escribió en Twitter: Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público sólo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo. Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo. Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación . Romo deja el gobierno en un momento en que hay un forcejeo con los empresarios sobre dos temas: el outsourcing y las comisiones de las Afore. Es cierto que todos son indispensables pero ninguno necesario , como dijo el filósofo de Zacualpan de Amilpas, pero López Obrador pierde una pieza clave de su gobierno y sentirá su ausencia. ¿Quién ocupará su cargo?

Ahí vienen las vacunas

El próximo lunes comenzará la vacunación en Gran Bretaña, una vez que las autoridades sanitarias dieron su autorización al producto desarrollado por los laboratorios Pfizer y BioNtech. Entre tanto, aquí en México, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmó ayer un convenio con los laboratorios para la elaboración y suministro de 34.4 millones de dosis de la vacuna, de las que 250 mil llegarán este mismo mes de diciembre. Dinero no falta. El presidente López Obrador informó que el gobierno cuenta con 20 mil millones de pesos para la adquisición de lo que parece ser una gran esperanza. Por su lado, Hugo López-Gatell informó que será el personal médico de la Secretaría de Salud el primero en ser vacunado.

El conflicto de Odebrecht

Viene un conflicto de tamaño impredecible en tribunales internacionales y nacionales. Pemex dejó de suministrar gas natural a la planta Etileno XXI, lo que significa que cayó en paro. El presidente López Obrador señala que el contrato no se canceló, sino que concluyó y no se renovará. Por su lado, la empresa petroquímica Braskem informó que su operación mexicana Braskem-Idesa fue notificada por la agencia gubernamental Cenegas de una interrupción en el suministro de gas natural. Braskem es una filial de la brasileña Odebrecht, que supuestamente recibió contratos del gobierno de Peña Nieto a cambio de aportaciones en dinero. Es una empresa poderosa, empleará todos sus recursos contra el gobierno mexicano.