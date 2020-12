Sin embargo, a pesar de que los ciudadanos en el extranjero representan uno de los mayores activos de México, no hay una ley que haga efectivo su derecho a representación política en el Congreso.

urió Víctor Flores Olea, formador académico extraordinario y un intelectual político de amplio valor para el país y la UNAM. Fue un hombre que sintetizó con brillante visión histórica años muy importantes de toda una época, me refiero específicamente a finales de la década de los 60 y principios de la siguiente. Supo, con sensibilidad y talento, observar las necesidades profundas de mejoría humana, y, sin duda, una de las mejores expresiones fue su trabajo académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

In memoriam de Víctor Flores Olea

Tenga por seguro que la incorporación de nuestros migrantes a la conducción política de la nación abriría promisorios caminos al desarrollo justo y sustentable de México y de su pueblo sin fronteras.

Primitivo Rodríguez Oceguera

Banorte renegoció su crédito sin su anuencia

A todos los deudores de la banca mexicana: en marzo los noticieros informaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador agradecía a los bancos el apoyo Crédito Diferido que otorgarían a sus deudores ante los estragos ocasionados por la pandemia de Covid-19. Al terminar el programa las deudas aumentaron para muchos debido a la falta de claridad en su realización. Los deudores recibimos una propuesta de renegociación esclavizante llamada Fex Plan, la cual no acepté. Sin embargo, Banorte me anexó a dicha renegociación , tomando dinero de mi nómina sin mi autorización y consentimiento. Contradiciendo al IFAI ni Banorte ni el despacho de cobranza me dan detalles de sus operaciones en mi cuenta, sintiéndome vulnerada en la protección de mis datos personales. A quienes estén en la misma situación y quieran organizarse para recibir apoyo escriban a [email protected]

Rossana Ponzanelli Velázquez

Defiende la soberanía en Venezuela

La República Bolivariana de Venezuela es una nación soberana. Su gobierno legítimo, presidido por Nicolás Maduro, llamó a elecciones hace varios meses para designar a quienes dirigirán el próximo Parlamento. Los comicios están programados para el 6 de diciembre, en medio de un asedio y amenazas por parte de las autoridades de Estados Unidos y de la llamada Unión Europea, que es la unión de los gobiernos ricos. Todos ellos quieren que la oposición violenta siga apoderándose de las instituciones como la legislativa y del dinero de la población.

Aunque a los conservadores no les guste, la mayoría de mujeres y hombres de Venezuela apoyan el proyecto bolivariano, el mismo que con tanto entusiasmo defendió el comandante Hugo Chávez, quien por cierto llegó a la presidencia del país sudamericano a través de las elecciones celebradas en 1998. En este diciembre se defenderá la soberanía y la democracia representativa de Venezuela.

Fernando Acosta Riveros

Invitación

Impacto de política de Biden en México

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano invita al análisis y reflexión Impacto de la política energética de Biden en México, con el doctor Nicolás Domínguez. La cita es hoy a las 17 horas. Sólo en vivo y suscríbete por YouTube Buzón Ciudadano.

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Julio Adrián Pérez, Imelda Beristáin, Teresa Moreno, Víctor Hugo Alpízar y José Salcido