Jueves 3 de diciembre de 2020, p. 33

Santiago. La pandemia de coronavirus profundizará los índices de malnutrición y hambre en América Latina y el Caribe, lo que ahondará la tendencia de los últimos cinco años, reveló ayer un informe de la Organización de Naciones Unidas, el cual destacó que aunque la región dispone de alimentos para satisfacer a sus más de 600 millones de habitantes, el año pasado 191 millones de personas tuvieron una alimentación insuficiente, y de ellas casi 48 millones pasaron hambre.

Las sequías fueron un factor que contribuyó a las migraciones masivas, y las tormentas como Iota y Eta que, se estima, causaron pérdidas por 5 mil 500 millones de dólares en Centroamérica, aunado a las medidas para contener el coronavirus, disminuyeron los ingresos complementarios de millones de personas que ahora enfrentan grave escasez de alimentos.

La situación regional empeorará cuando se midan los efectos de la pandemia del Covid-19. Vamos a ver, por desgracia, un fuerte aumento en las cifras de hambre y malnutrición , explicó Julio Berdagué, representante regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).