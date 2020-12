Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Jueves 3 de diciembre de 2020, p. 5

Integrantes de colectivos artísticos que este miércoles se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Cultura federal (SC) señalaron que el lamentable incidente ocurrido durante el encuentro virtual, cuando por error se vio en pantalla una conversación privada de WhatsApp entre los servidores públicos, titulada Desactivación cOlectivos , lo único que demuestra es lo que hemos denunciado hace meses: que en la SC a nadie le importan nuestras demandas de apoyo a los artistas y agentes culturales afectados por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 .

En una captura de pantalla de ese intercambio de mensajes que sostenían los funcionarios mientras se realizaba la reunión por Zoom (de la cual tiene copia La Jornada), se lee a una persona de nombre Paula Vázquez decir: No. No vamos a seguir negociando nada . A lo que responde Pablo Raphael, director general de Promoción y Festivales Culturales de la SC: Ya me desconocieron como interlocutor .

Por la tarde, el vocero de la dependencia, Antonio Martínez, envió un comunicado a la prensa en el que se asegura que la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, no tenía conocimiento de la existencia y funcionamiento deese chat, por lo que se deslinda de la creación del grupo .

El boletín añade: “Nos pronunciamos de manera contundente a favor del diálogo como único mecanismo para construcción de acuerdos entre la institución y los grupos y colectivos artísticos. Hasta el momento se han sostenido 32 reuniones con grupos y colectivos, en las que se han llegado a acuerdos en beneficio de la comunidad. Invitamos a la comunidad a continuar el trabajo realizado hasta ahora.