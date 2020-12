L

a Realidad, Chiapas, octubre de 1995. Con el sol pegando de adeveras , la combi se detiene frente a una cabaña del campo deportivo y de maniobras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Alguien saldrá a recibirnos? Apaga el motor y esperemos , digo al chofer.

Media hora después, aparece un soldado con pasamontañas. Asoma la cabeza por la ventanilla del vehículo y, con parsimonia milenaria, nos mira. El jefe gordito del equipo exclama: ¡Somos de la televisión argentina! El soldado regresa a la cabaña. Otros 15 minutos y vuelve: ¿De dónde dicen que vienen? Hiperbólicamente, el jefe gordito alza la voz: ¡De Ar-gen-ti-na! ¡Maradona!

Media hora más y el soldado regresa con alguien que parece tener mayor autoridad: ¿Quién es Argentina Maradona? , pregunta. El sonidista del equipo interviene: ¡Todos somos Maradona! Los zapatistas sonríen. La palabra mágica ha sido dicha. Bienvenidos.

Cuernavaca, 25 años después. La muerte de Diego Armando Maradona me llegó mientras veía The Crown, el novelado culebrón de Netflix que narra la vida de la reina de Inglaterra Isabel II. De súbito, angustia, mareo, dolor de panza, amago de llanto. ¡Qué raro!, me digo… ¡Si no soy futbolero! ¿Será el virus?

En el quinto capítulo de The Crown ( Humos y espejos , temporada uno) aparece la ceremonia de coronación de Isabel II (junio de 1953). Simultáneamente, en su mansión de París, el duque de Windsor (el ex rey Eduardo VII que fue obligado a abdicar no por amor, sino porque era nazi) explica el ritual a un grupo de amigos que lo ven frente al televisor, en blanco y negro:

–Si levantas el velo… ¿qué te queda? Queda una joven normal y corriente, de talento moderado y poca imaginación. Pero envuélvela en esas telas, úngela con los óleos y… ¡abracabra! ¿qué tenemos? A una diosa…