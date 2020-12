Daniel Vargas, de Jiquilpan, Michoacán, de quinto grado de primaria, narra su nueva rutina con una educación a distancia y sin jugar con sus amigos: “me conecto diariamente a mis clases en línea, hago la tarea y después juego. Mi familia es más unida que nunca, pero lo que más extraño es jugar al futbol en mi escuela, también ver a mis maestros.

Creo que la nueva escuela tendrá normas más estrictas, a lo mejor no vamos a poder jugar con nadie, tendremos que usar cubrebocas y lavarnos las manos. La pandemia me hace sentir triste, extraño la vida de antes, pero también me siento feliz de estar con mi familia.

Santiago Alvarado, del municipio de Múgica, Michoacán, quien cursa el tercer grado de primaria, señala que pese a la pandemia no ha dejado de pintar todo tipo de animales, que es lo que más le gusta, pero por el Covid-19 me la he pasado en casa, aburrido y triste. Aunque me gustan las guías que me manda mi maestro, me siento mal porque no puedo salir ni ver a mis amigos. Antes del Covid no convivía mucho con mi familia, ahora estamos todos juntos, y eso es bonito, pero ya quisiera poder salir de casa .