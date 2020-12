Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de diciembre de 2020, p. 18

San Cristóbal de las Casas, Chis., El llamado convenio definitivo que resuelve el conflicto agrario entre Aldama y Santa Martha, Chenalhó, es una simulación , consideró María Sántiz, integrante de la comisión permanente de comuneros y desplazados del primer municipio, durante el conversatorio Tejiendo la paz para Aldama, organizado este martes por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Sántiz destacó que no habrá paz en la zona mientras no sean desarmados los grupos de corte paramilitar . Advirtió que si el gobierno no actúa, aunque se firmen acuerdos de no agresión, no habrá paz .

Recordó que el 27 de noviembre, mientras se firmaba el acuerdo definitivo por los tres niveles de gobierno, estábamos sufriendo las agresiones armadas en nuestras comunidades. Como dice el gobierno, es un proceso; sí, sabemos que es un proceso para que se logre la paz, porque también las firmas de acuerdos son una simulación .