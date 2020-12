▲ Académicos de la UNAM lamentan que no haya agenda para la educación superior. Foto José Antonio López

Señaló que si bien el Programa Sectorial de Educación y la Ley General de Educación Superior que se discute en el Congreso apuntan a la implementación de políticas de nueva generación, hoy no hay una agenda que articule las políticas que se van a desarrollar en materia de educación superior .

Agregó que el problema mayor, no resuelto, que persiste en la nueva república, es el financiero . El gobierno no tiene recursos para afrontar las necesidades ingentes que tienen las universidades, lo entendemos, pero no se ve tampoco que exista voluntad política en serio para resolver las crisis financieras de varias universidades y corregir deficiencias financieras de fondo que existen en las instituciones de educación superior .

Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, dijo que “tenemos una serie de problemas que no están resueltos. Seis de cada diez jóvenes en edad de ir a la universidad están fuera de ella.

La gran pregunta es dónde están: en los mercados subterráneos, incorporados de manera precoz a la vida laboral, migraron a los Estados Unidos o, más grave, han engrosado las fuerzas de la violencia.

Roberto Escalante, secretario general de la Udual, puntualizó que hoy pareciera que la educación superior sigue siendo un privilegio, y que la nueva Ley de Educación Superior intenta dar respuesta a esta problemática.

Añadió que es necesario un rediseño de las universidades ante lo retos que ha traído la pandemia.