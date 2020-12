Nuestros puntos de partida son diferentes y los desafíos que tenemos son distintos, por lo cual tenemos que utilizar también al capitalismo para que nos aporte recursos, pero no pidiédole lo que jamás va a hacer; los problemas sociales no son del mercado, son de la sociedad. El mercado jamás los va a enfrentar , agregó.

Durante su participación en el foro encabezado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP), el ex mandatario uruguayo instó a que los gobiernos sean también inversores, porque con Estados pobres no puede haber políticas sociales fuertes en materia de educación o salud.

Igualmente por videomensaje, el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, tras felicitar al actual gobierno mexicano por su segundo aniversario, señaló que cuando llegó en 2018 el gobierno de López Obrador fue un vendaval de frescura para toda nuestra América. Después de décadas de gobiernos neoliberales y entreguistas, México regresaba a la línea de la dignidad y justicia .

El ex presidente epañol José Luis Rodríguez Zapatero llamó a generar un plan de reconstrucción pos Covid-19, con una estrategia propia para Latinoamérica, enmarcada por una cooperación global entre los países y los organismos internacionales.

Durante un foro virtual organizado por el partido Morena para celebrar los dos años del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ex presidente de Uruguay José Mujica llamó a las izquierdas a buscar un cambio de la cultura consumista que impera en el mundo. Distintos ex mandatarios y candidatos de Latinoamérica y España llamaron a las izquierdas a trabajar unidas para convertirse en la respuesta ante un modelo neoliberal en decadencia.

Para lograr el cambio, dijo, la batalla también es cultural, porque se debe transformar una tendencia consumista, lo cual perfiló como el objetivo que deben seguir las izquierdas en la región.

Candidatas y candidatos presidenciales como Gustavo Petro (Colombia), Verónika Mendoza (Perú), Andrés Arauz (Ecuador) y Jean-Luc Mélenchon (Francia) coincidieron en que los retos del mundo posneoliberal pasan por el cambio climático y la realización de esfuerzos en conjunto.

Independientemente de la actual pandemia, la crisis climática será la madre de muchos virus , y ocasionará un futuro sombrío a menos que se atienda a fondo este tema, recalcó Petro.

Junto a morenistas como el coordinador del INFP, Rafael Barajas El Fisgón, Pedro Miguel, Héctor Díaz-Polanco, Citlalli Hernández y Enrique Dussel, entre otros, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, indicó que a dos años del arranque del proceso transformador en el país , hay mucho que celebrar , y aseguró que el actual gobierno federal ha cumplido con lo que prometió durante la campaña electoral, con logros tangibles sobre todo para las clases más desprotegidas.

También acudieron de manera virtual especialistas y politólogos como Piedad Córdoba y Atilio Borón. Se tenía prevista la asistencia virtual de los ex presidentes de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, así como del ex presidente boliviano Evo Morales, pero por motivos de agenda no pudieron participar.