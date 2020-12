De la Redacción

Miércoles 2 de diciembre de 2020

La representación obrera en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos llegó a un acuerdo sobre su petición de revisar dichas percepciones en 2021, anunció el dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo. Fuentes del gremio estimaron que el acuerdo final podría estar listo antes del 12 de diciembre.