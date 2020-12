Rudy Giuliani, el abogado de la campaña de Trump, descalificó de inmediato la declaración afirmando que el Departamento de Justicia que encabeza Barr no ha llevado a cabo una investigación plena y que existe amplia evidencia de votación ilegal en por lo menos seis estados, los cuales ellos no han examinado . Sin embargo, hasta la fecha las decenas de demandas legales interpuestas ante tribunales han sido descartadas por jueces debido a la ausencia de pruebas.

Barr, quien ha sido criticado por funcionar más como abogado del presidente que como procurador de la nación, declaró que en el Departamento de Justicia que encabeza hasta la fecha, no hemos visto fraude en una escala que podría afectar un resultado diferente en la elección , en entrevista para la agencia de noticias Ap. Detalló que se han investigado varias afirmaciones de fraude, pero que no hay nada sistémico . Por ahora, nadie entiende por qué decidió contradecir las afirmaciones diarias del presidente durante estas casi cuatro semanas después de la votación.

Ayer otro político leal a Trump pareció empezar a reconocer los hechos. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, al comentar sobre negociaciones políticas de paquetes de rescate económico, declaró que parte de eso se tendrá que abordar con lo que llamó la próxima administración . Esto, junto con lo de Barr, fue interpretado como el inicio de un reconocimiento de los resultados y la derrota de Trump en los niveles más altos de la cúpula republicana.

Sin embargo, Trump no ha cesado de repetir su acusación y su equipo de abogados en representación de su campaña continúan interponiendo demandas legales. El fondo establecido para pagar por esta llamada defensa del voto de Trump ha recaudado más de 170 millones de dólares de sus bases, llevando a algunos observadores a sospechar que si continúa con este ataque al proceso democrático es porque resulta que es negocio para el presidente y su gente. Se espera que gran parte de estos fondos serán dedicados a las actividades políticas de Trump una vez que salga del gobierno, y no para defender el voto, reporta el Washington Post.

Hablando de defensas, después del indulto presidencial a su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn hace unos días, hay especulación diaria sobre quién más busca un perdón presidencial. En la lista potencial están varios de sus ex socios, pero también, reportó ayer el New York Times, su propio abogado Giuliani y hasta, quizá, sus tres hijos mayores y su yerno Jared Kushner, aunque no se sabe cuáles son los delitos que creen haber cometido. Algunos sugieren que Trump también se otorga un autoindulto preventivo .

Por su lado, el presidente electo, Joe Biden, presentó a su equipo económico, el cual fue anunciado anteayer (https://www.jornada.com.mx/2020/12/01/mundo/032n1mun), declarando que es un grupo probado y experimentado y por lo tanto, sé que los tiempos son díficiles, pero quiero que sepan que la ayuda está en camino .