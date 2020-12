“No sólo toman la caseta y cobran, sino amenazan a la gente, hay violencia; entonces, estamos poniendo orden en el caos. Antes no se podía porque si robaban los de arriba, pues los de abajo sentían que podían hacerlo o decían: ‘Si roban los del gobierno, ¿por qué no nosotros?, ¿de qué vamos a vivir?’ Pero ahora ya no es así”.

Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, sostuvo que los recursos que se pierden con las tomas de casetas bien podrían atender la emergencia en Chiapas y Tabasco, derivada de los recientes fenómenos naturales.

Los datos de Capufe exhiben que en septiembre pasado sólo en ocho carreteras los ingresos fueron mayores a 2019. Con pérdidas de más de 99 por ciento respecto del año pasado en ese mes, el organismo exhibe a 36 tramos carreteros.

Los tramos donde los ingresos más han caído son Tijuana-Ensenada, pues el aforo se redujo 41.62 por ciento; Querétaro-Irapuato, con un tránsito de vehículos 35.58 menor; la vía del aeropuerto de Los Cabos a San José del Cabo, con una baja de 29.32 por ciento; Chamapa-Lechería, con 20.45 menos, y la México-Cuernavaca, con 24.71 por ciento debajo.