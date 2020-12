R

ecién inaugurado el siglo XXI, Bill Clinton dijo que Estados Unidos (EU) debería tratar de crear el mundo en el que le gustaría vivir cuando ya no sea la superpotencia militar, política y económica . Fue ocurrencia locuaz para un momento de divertimento desenfadado para el relax, porque ni él ni nadie en EU se ha propuesto tal cosa. Biden dijo el pasado martes: EU está listo para liderar el mundo ; es así como entiende la antípoda al principio trumpiano America first. Al presentar a sus principales funcionarios de política exterior, agregó: “Ellos encarnan mi creencia central de que Am é rica es más fuerte cuando trabaja con sus aliados… Es así como realmente mantenemos a EU seguro, sin participar en conflictos militares innecesarios, y con nuestros adversarios en jaque y los terroristas a raya”. El imperio en decadencia avisa ahora, por voz de su próximo presidente, que está de regreso .

El multilateralismo abandonado por Trump será recuperado por Biden; uno muy a modo de EU, desoído por el gobierno de ese país cuantas veces le dé la gana pisoteando el débil derecho internacional, y abriendo conflictos militares cuando decida que es necesario : las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU le importan un bledo. Biden ya ha pisado la arena del conflicto militar, llamando matón a Xi Jinping durante su campaña política. Así se las gasta el imperio mil veces matón . El último misterioso asesinato fue de Mohsen Fakhrizadeh, arquitecto del programa nuclear de Irán.