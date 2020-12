Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 1º de diciembre de 2020, p. 14

La pandemia de Covid-19 en México será larga, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Al menos hasta enero de 2021 tendrá una fase de crecimiento .

De ahí la necesidad de las acciones comunitarias que se deben realizar en cada entidad y municipio con la finalidad de frenar los contagios.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología informó que entre domingo y lunes se confirmaron 6 mil 472 casos de la enfermedad, con lo cual el registro nacional llegó a un millón 113 mil 543. También se sumaron 285 defunciones para un acumulado de 105 mil 940.

El funcionario resaltó que tal como se anticipó hace unos días, la tendencia de los casos confirmados hasta la semana epidemiológica 47 (del 15 al 21 de noviembre) refleja un incremento de 7 por ciento con respecto a la semana previa.