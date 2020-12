El documento reconoce que, a más de 20 años de creada, la RINR no alcanzó su finalidad, pues entre las dependencias públicas federales siguen existiendo diferentes redes de radiocomunicación que emplean distintos estándares y, hasta hoy, no se encuentran integradas, lo que representa gastos innecesarios para el gobierno de México, en la medida que las coberturas de dichas redes no están distribuidas de la forma más eficiente.

El acuerdo de modificación de la red seña-la que la decisión obedece a la necesidad de “garantizar la comunicación para fines de seguridad pública entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, con el objeto de homologar los protocolos de actuación y promover el intercambio de información, así como compartir la infraestructura en materia de radiocomunicación“.