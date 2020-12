Alonso Urrutia y Angélica Enciso

Periódico La Jornada

Martes 1º de diciembre de 2020, p. 4

En vísperas del segundo aniversario de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador resumió los tres grandes obstáculos que enfrenta para llevar a cabo la transformación que se propone. Lo más difícil, la pandemia. Además de muy doloroso, es lo que más nos ha afectado . En segundo lugar, muy distante , la crisis económica, aunque bastó con abandonar políticas neoliberales y apoyar a la gente para comenzar a superarlo, y en tercer orden, muy distante, los ataques de medios de comunicación y los conservadores .

En la conferencia de ayer, como hiciera el sábado en Ensenada, arremetió contra la pretensión del PRI y el PAN de aliarse en esa entidad para la elección de gobernador. Ya van juntos en contra de nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica. Y además, el que se terminen de quitar las caretas, las máscaras, se haga a un lado la simulación y ya de manera abierta se presenten como lo que son: representantes de una minoría que ahora se siente desplazada .