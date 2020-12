Todavía no estamos listos, aún no hay un acuerdo completo, faltan algunos temas sustanciales que espero estén terminados en la semana. Nos dimos unos días más , dijo Salazar al salir de la reunión.

Ayer por la mañana, el presidente López Obrador anunció que continuarán con la revisión total de la iniciativa y que el gobierno federal predicará con el ejemplo basificando al personal que estaba contratado bajo la figura del outsourcing.

–¿Sí son estos 500 mil trabajadores del gobierno?

–No tengo el dato exacto, porque en el caso de los maestros, en dos años ya llevamos regularizados a cerca de 400 mil. Tenemos el compromiso de hacer lo mismo con los trabajadores de la salud, que hay un poco más de 80 mil empleados eventuales o por contratos.

En la conferencia del mandatario, al presentar un nuevo paquete de inversiones privadas, Salazar confió en alcanzar un acuerdo. Aseguró que el sector está en contra de aquellas compañías que, bajo cualquier fórmula, abusen del trabajador y limiten sus prestaciones. Acotó que el acuerdo debe contener respuestas a las preocupaciones empresariales que pugnan por mantener márgenes de flexibilidad que les permitan mantener la competitividad con otras empresas en el mundo.

La regulación del outsourcing, dijo Salazar, debe permitirnos tener la capacidad de modificar nuestras estructuras de trabajo de acuerdo a la demanda y a la oferta, puedan ser escuchadas, como lo están siendo, y podamos entonces conducir a una solución que evite los problemas .

–¿Las sanciones que vienen contempladas en la iniciativa de subcontratación le parecen excesivas?

–Siempre he dicho que las personas que cumplen y cumplimos con la ley no nos tenemos que preocupar de las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles, que podrían llevar a una persona hasta la cadena perpetua y no nos preocupamos de eso, porque al final el 99.99 por ciento de los mexicanos cumplimos con lo que nos corresponde y no andamos pensando en la sanción.