S

egún los cálculos presidenciales, en el primer trimestre de 2021, México regresaría a la condición en que estábamos antes de la pandemia –que no era muy grata que digamos–, y vamos a recuperarnos y empezar a tener ya mayor crecimiento económico . Cierto es que la economía muestra algunos signos de recuperación, pero también lo es que falta mucho por avanzar.

La previsión del presidente López Obrador se conoció en la mañanera de ayer, tras anunciar el segundo paquete de inversiones público-privadas (el primero se conoció el 5 de octubre), una alianza para el desarrollo y la creación de empleos. Es algo muy importante que se estén uniendo los sectores público, privado y social para impulsar el crecimiento del país, crear empleos y que haya bienestar .

En la mañanera de ayer también apareció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, el mismo personaje que en abril pasado se quejaba amargamente, porque, decía, el Presidente de la República nos cerró las puertas , pues López Obrador rechazó la propuesta de ese cártel que no era otra más que contratar más deuda pública (propuso un monto equivalente a 4 por ciento del producto interno bruto) y alivio fiscal para sus agremiados, con el único fin de que el Estado rescatara a la iniciativa privada y, como siempre, simplemente pasara la factura a los mexicanos, siempre en la lógica neoliberal de socializar pérdidas y privatizar ganancias.