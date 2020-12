H

a impactado favorablemente a la deuda pública la revaluación del peso frente al dólar, de 25 al nivel de 20 pesos, con tendencia a bajar a 19. La deuda de México cerró el mes de octubre en 11 billones 955 mil millones de pesos; prácticamente en 12 billones, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Los saldos de la deuda pública a octubre presentan una reducción respecto a septiembre, debido a la apreciación del peso frente al dólar, el manejo responsable y eficiente de los pasivos, y el uso prudente del endeudamiento, dentro de los techos autorizados por el Congreso , precisa. Gran parte de la deuda está cifrada en pesos (75 por ciento). Sin embargo, el país debe un dineral en dólares y otras monedas. Los principales acreedores son Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. Los gobiernos del prianismo financiaron su corrupción mediante préstamos de éstos y numerosos países en diversas monedas. Otro dato importante del reporte que presentó el titular de Hacienda, Arturo Herrera, es que durante los primeros diez meses de 2020 los ingresos petroleros se redujeron 43 por ciento en términos reales, como resultado de la caída de la demanda y los precios. Dicho fenómeno bastaría para llevar a la economía a una situación de desastre, la pandemia ha sido la puntilla. Fue necesaria una aportación extraordinaria de capital para mantener a flote a Pemex por 97 mil 131 millones de pesos efectuada en septiembre.

Se compromete la IP

El sector privado se comprometió a realizar una inversión de 228 mil millones de pesos en 29 proyectos de infraestuctura. Ya antes había anunciado otro paquete y ambos, en total, suman 68 proyectos con un valor de 525 mil millones. A la fecha se han iniciado 10 proyectos del primer acuerdo por un total de 43 mil millones. El compromiso lo hicieron ante el Presidente. Lo deseable es que no quieran a cambio que el gobierno ceda terreno en materia de comisiones de las Afore y el outsourcing.

AMLO, dos años

Es una paradoja que no haya oposición cuando existen nueve partidos opositores; dinero no les falta, subsidiarlos cuesta una barbaridad a los contribuyentes. El PRI no levanta cabeza en medio de los escándalos de corrupción; el PAN no tiene liderazgo, sus dos ex presidentes –Fox y Calderón– renunciaron al partido que los llevó a la Presidencia; el PRD causa lástima, perdió su identidad, ahora lo dirige ¡Chucho Zambrano!, imagínense. Los grupos opositores sin partido, el Frena hizo el ridículo con su campamento frente a Palacio Nacional, ya levantaron las carpas y no consiguieron lo que ruidosamente anunciaron: la renuncia de López Obrador. El Sí por México, de Gustavo de Hoyos, es otra aventura de Claudio X. González que ni aun con muchos recursos económicos consigue entusiasmar. Es una tristeza el panorama de la oposición mexicana, se necesita una que desempeñe ese papel responsablemente.