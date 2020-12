Guía ética, “rosario de buenas intenciones”

E

n la llamada Guía ética veo tres problemas de fondo: 1. Intenta congeniar preceptos morales religiosos, sobre todo católicos, con los ético-políticos del Estado liberal-democrático. Alfonso Reyes formuló su Cartilla moral pensando en un Estado laico, la guía mezcla preceptos religiosos con político-sociales en especial en la forma de abordar el perdón (punto 9) y la redención (punto 10).

2. Expone sus proposiciones como imperativos categóricos kantianos. Reyes las formuló como principios con ejemplos de dilemas éticos y partió de una concepción evolucionista del ser humano y sus necesidades, con el consiguiente enfado de la jerarquía católica. Torres Bodet y el sindicato de maestros la consideraron compleja para adultos en fase de alfabetización, aunque el verdadero problema era: ¿qué tal si la entendían?

3. Reyes quería que la cartilla alfabetizadora se complementara con la moral con el fin de trascender el acto automático de la lecto-escritura. El reto era enseñar a comprender lo que se escribía y se leía, y no como parece hacerlo la Guía ética: lanzar un rosario de buenas intenciones.

Saúl Renán León Hernández

Algunas preguntas a la escritora Lídia Jorge

No he leído a la escritora Lidia Jorge –Premio de Literatura de Lenguas Romances 2020 de la FIL (Feria Internacional del Libro)–, quien señala que la realidad cambió su visión sobre la escritura. Dice que vivió varios años en África y tuvo contacto con la gente más pobre

¿Qué hubiera escrito o pensado la destacada intelectual si hubiera conocido la realidad que dejaron en el país los que lo gobernaron hasta 2018, con alrededor de 70 millones de pobres?

¿Qué hubiera pensado mientras se dirigía en su línea digital a un público masivo, si supiera que los anfitriones de la feria que la reconoció son parte del esquema que crearon aquellos gobiernos y se oponen a los cambios que se están dando?

Una duda me queda y espero resolverla con su lectura: cuando habla de la respuesta pacífica, no de odio ni de rencor de parte de los empobrecidos, ¿plantea un cambio radical o sólo hace mención a un pacifismo resignado ante sus explotadores?

Teresa Gil

Acusan anomalías de ENomina en pagos a maestros del Edomex

Desde hace meses padecemos una serie de atropellos respecto de nuestros salarios, pues a partir de que el gobierno del estado de México contrató a la empresa ENomina, para encargarse de emitir los cheques de los profesores y demás trabajadores estatales, hahabido muchísimas irregularidades. En esta quincena, por ejemplo, a cientos de profesores les llegó su cheque por un peso y a otros tantos se les aplicaron descuentos indebidos, así es que estos profesores se quedaron sin su salario.

El problema se agudiza debido a no hay quién les resuelva su problema, pues los teléfonos para hacer las aclaraciones no contestan y en las oficinas no hay atención directa. Todo ello es violatorio a los derechos laborales.