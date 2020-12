Aunque el gabinete y los asesores del gobierno en formación (Biden anunció al equipo de política exterior y seguridad la semana pasada con la excepción de Defensa) están haciendo historia por su diversidad –la primera mujer y persona de color como vicepresidenta, el primer latino e inmigrante como secretario de Seguridad Interna, etcétera–, casi todos son veteranos de la cúpula política, o sea, por ahora no hay nadie que provoque gran controversia por ser externo y aún menos izquierdista.

Otros nombrados son Adewale Adeyemo, asesor de economía internacional en el gobierno de Obama, pero aún más importante, asesor político de BlackRock, la empresa financiera privada más grande del país; Brian Deese, asesor económico del gobierno de Obama, será jefe del Consejo Económico Nacional, y Neera Tanden, ahora jefa del Center for American Progress (fundado por el equipo de Clinton), será directora de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), la primera mujer y persona de color en el puesto, y figura que ha provocado el rechazo tanto de republicanos como de progresistas por sus posiciones.

Biden anunció a su equipo económico que tomará las riendas en medio de una de las peores crisis económicas desde la Gran Depresión, encabezado por Janet Yellen como próxima secretaria del Tesoro, la primera mujer en ocupar ese puesto. Yellen, cuyo nombre ya había sido anunciado de manera informal, es economista laboral y ex jefa del banco central, la Reserva Federal.

Por su lado, Trump continúa acusando a casi todos los que no están dispuestos a subordinarse a sus deseos de ser parte del complot para robarle la elección, incluyendo ahora al gobernador y secretario de estado de Georgia, ambos republicanos, por no actuar en contra de un inexistente fraude. El gobernador Brian Kemp declaró ayer que no estaba dispuesto a interferir en el proceso electoral de su estado tal como desea el presidente, en parte porque sería ilegal.

Trump proclamó en tuit: no estoy luchando por mí, estoy luchando por los 74 millones de personas que votaron por mí , y reiteró, sin ninguna evidencia, que muchos votos más favorables a él fueron descartados.

Pero cada día hay más derrotas a su estrategia de frenar el conteo y descalificar el voto en estados claves que determinaron esta elección y su derrota. Ayer dos estados más certificaron sus resultados, Arizona (gobernado por republicanos) y Wisconsin.

De hecho, la campaña de Trump ha fracasado en su lucha por frenar la certificación del voto en los seis estados claves en que lo ha intentado. Pero a pesar de ello, ha continuado en su esfuerzo para descarrilar el proceso con todo tipo de acusaciones y fabricaciones.

En un artículo de opinión publicado ayer en el Wall Street Journal, el ejecutivo en jefe de la empresa Dominion, fabricante de las maquinas para votar, respondió con furia a mentiras y calumnias de Trump y sus aliados que aseguran que éstas fueron parte del gran operativo del fraude. Denunció que las acusaciones han llevado al hostigamiento de sus empleados, hasta amenazas de muerte, y que hacen daño real a nuestra democracia al provocar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral .

Respondiendo a las acusaciones extrañas de Trump y sus abogados, afirmó que su empresa es estadunidense y que Dominion no es ni jamás fue un frente para comunistas. No tiene vínculos con Hugo Chávez... nunca ha estado involucrada en las elecciones venezolanas y no hay ningún programa para cambiar los votos.

El 14 de diciembre se realizará la votación en el Colegio Electoral. El conteo formal se realizará el 6 de enero por el Congreso federal. Con cada paso, la estrategia de Trump es continuar generando dudas sobre la legitimidad del proceso, incluyendo el gobierno de Biden, todo parte de un intento sin precedente de anular el proceso democrático en este país.