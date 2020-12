Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 1º de diciembre de 2020, p. 35

Xalapa, Ver, Funcionarios municipales y estatales de Veracruz no han suspendido actos públicos en los que se congrega un número significativo de personas y no se respeta la sana distancia. La alcaldesa de Xico, la priísta Gloria Galván Orduña, quien durante el Encendido de la Villa Iluminada dijo que sus vecinos si no se van a morir de una cosa, se van a morir de otra .

En menos de una semana, Galván Orduña y el secretario del Gobierno estatal, el morenista Éric Patrocinio Cisneros Burgos, encabezaron sendas actividades en espacios públicos a pesar de que en la entidad ha habido 39 mil 787 contagiados y 5 mil 679 decesos por Covid-19.

Ante las críticas que recibió la presidenta municipal de Xico por encender la villa en un acto concurrido, señaló: Las personas que van al día están a punto de colapsar y vamos a tener otros problemas muy diferentes; puede haber más delincuencia, y bueno, si no se van a morir de una cosa, se van a morir de otra . A la fecha, Xico registra 60 casos confirmados de coronavirus y 15 fallecimientos.