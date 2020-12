▲ La cantante de ascendencia venezolana lidera la clasificación de la plataforma con All I Want for Christmas Is You. Foto Ap

Martes 1º de diciembre de 2020, p. a12

Madrid. Spotify ha publicado su lista de temas navideños más escuchados, clasificación que encabeza Mariah Carey con su interpretación de All I Want for Christmas Is You.

La plataforma señala que, en lo que va del año, los usuarios ya han escuchado más de 6 mil 500 millones de minutos de canciones de Navidad en todo el mundo. Desde que se inauguró la plataforma en 2008, se han acumulado más de 37 mil millones de escuchas de música navideña.

Es por eso que han elaborado una clasificación con los temas preferidos de los usuarios.

Después de Carey, el segundo lugar lo ocupa Last Christmas, de Wham! En tercera posición está Santa Tell Me, de Ariana Grande. En cuarta It’s Beginning to Look a Lot like Christmas, de Michael Bublé, y en quinto lugar Mistletoe de Justin Bieber.