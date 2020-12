Braulio Carbajal y De La Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a las dos grandes empresas productoras de maíz nixtamalizado –insumo base para producir tortillas– detener el incremento en el precio de ese producto. Que nos ayuden para que no haya aumento. Estoy seguro que vamos a contar con su apoyo, dada la circunstancia por la que estamos atravesando por la pandemia , señaló.

Aunque, dijo, no se trata de resolver los problemas por decreto ni de abstraerse de la realidad del mercado. No es una orden, no es un decreto, es una solicitud amigable para que esperemos unos meses, porque necesitamos también acabar con esa mala costumbre de que terminaba un año, iniciaba el otro con aumentos de precio .

López Obrador instruyó a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, a contactar con las empresas para gestionar la petición de detener el aumento.

Hace unas semanas algunas asociaciones de productores de tortilla advirtieron que ésta se incrementaría entre uno y dos pesos por kilo a partir de este diciembre.

Productores dispuestos a negociar, pero piden apoyo

En entrevista, Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, informó que tanto el gobierno como la iniciativa privada discuten los términos para evitar un alza que afecte a los consumidores, por lo que esperan llegar a un acuerdo durante esta semana.

El representante de alrededor de 75 mil tortillerías de todo el país destacó que su petición es que el gobierno implemente medidas que ayuden a detener el alza de ciertos insumos y productos para la elaboración de este alimento básico de los mexicanos.