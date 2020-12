Ap

Martes 1º de diciembre de 2020

Buenos Aires., Después del multitudinario funeral y los emotivos homenajes que le rindió el futbol mundial a Diego Maradona, la justicia argentina puso el balón en su campo para determinar las causas de la muerte, en medio de denuncias cruzadas de familiares, allegados y médicos de que el astro no habría recibido la atención que su deteriorada salud requería.

La crítica se concentró en el neurocirujano Leopoldo Luque, quien atendió a Maradona en los últimos meses y había participado junto con otros especialistas en la operación para extraerle un edema cerebral a principios de noviembre.

Si bien la justicia determinó que su muerte no fue violenta, inició una investigación por supuesta negligencia médica. Los testimonios de familiares y allegados dejaron entrever que no habría recibido la atención indicada.

Luque se presentó a declarar voluntariamente ayer en la fiscalía general de San Isidro, un día después que la policía allanó su domicilio y oficina y se llevó registros médicos del Pelusa, así como computadoras, discos duros y celulares. Los fiscales no le tomaron declaración ya que todavía están evaluando las pruebas.