Anunció que el acuerdo es para los próximos siete años. En una entrevista con el diario El País, el nuevo editor de Glück explicó que empezarán a publicar sus poemarios enseguida, lo más pronto posible ; también confirmó que las negociaciones por sus derechos empezaron poco después de la concesión del Nobel, la agencia de Wylie se puso en contacto conmigo para ofrecerme los derechos de toda la obra de Glück. Yo respondí que no quería interferir con Pre-Textos y llamé inmediatamente a Manolo Borrás y se lo comenté. No supe más hasta cuatro o cinco días después, cuando me volvieron a escribir de la agencia para reiterar su oferta, diciendo que en ningún caso iban a hacerlo con Pre-Textos, porque habían incumplido sus acuerdos anteriores. Entonces les dije que sí , relató.

Visor añadió que no me he enterado de nada y no me entero de por qué, si se pelean dos, sólo se pregunta a uno. Lo que ha ocurrido con Glück ha pasado con todos los autores toda la vida, y en España también: muchos de ellos cambian de editorial e incluso se van a Pre-Textos. Así que no me explico el lío .

El agente involucrado en el asunto, El Chacal, explicó por su parte que hemos rechazado una oferta de renovación de Pre-Textos debido a sus anteriores promesas incumplidas y a la falta de comunicación, no por el bien de una subasta. Pero, en general, creo que los escritores deben colocar sus libros en las ediciones adecuadas y se les debe pagar por su trabajo, y los editores merecen ser retribuidos por las copias que venden .

Desde la editorial Pre-Textos, que está obligada ahora a destruir los remanentes de sus libros publicados hasta ahora, se asegura que se quiere pasar página , aunque teniendo claro que todo esto se ha debido a una actitud de codicia . Borrás señaló que respeta otras opiniones, pero no las comparte. Visor tiene su negocio, su empresa y sus modos de llevarla y yo, como colega y compañero, no tengo más remedio que aceptarlo. Pero yo no hubiera actuado de esa manera .