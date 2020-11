En octubre pasado, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, declaró a La Jornada que “históricamente había zonas administradas y hasta gobernadas por el crimen organizado. Eso se acabó. Eso ya no sucede ni en el Triángulo Dorado –zona que se localiza en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua y que controló El Chapo Guzmán–, Tierra Caliente en Michoacán, o Miguel Alemán en Tamaulipas. Esto no significa que no haya presencia de criminales, sólo que ya no dominan en esos lugares”.

El ex funcionario y ahora candidato a gobernador de Sonora por Morena expuso que el gobierno federal aún no puede cantar victoria , aunque aseguró que existe un debilitamiento, en general, de todas las organizaciones criminales.

En el combate a otros delitos, la actual administración federal reporta que para combatir el lavado de dinero han sido bloqueadas 6 mil 294 cuentas bancarias de personas físicas y morales involucradas con organizaciones delictivas y hasta octubre pasado se habían congelado recursos que ascendían a 502 mil millones de pesos.

Asimismo, se creó y mantiene el desarrollo de la Guardia Nacional (corporación que sustituyó a la Policía Federal) y hasta octubre pasado se informó que contaba con un estado de fuerza de 98 mil 282 elementos.