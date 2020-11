C

uando el Congreso federal aprobó en 2014 la iniciativa de la relección de los diputados y senadores, algo que venía promoviendo el prianismo desde años atrás, la izquierda se opuso. No agradó el tufo releccionista. Sin embargo, ahora que la izquierda, representada por Morena, tiene el control de la Cámara de Diputados, promueve un acuerdo entre partidos que permitirá a sus legisladores no sólo permanecer hasta 12 años, sino que les da la ventaja de no pedir licencia para ir a hacer campaña y les mantiene sus beneficios económicos. Seguirán percibiendo 74 mil 672 pesos de sueldo mensual, más 45 mil 76 que reciben por asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos para atención ciudadana. (Asistencia legislativa significa que hay que pagarles para que concurran a sesión y atención ciudadana es para recompensar el favor de que sus secretarias y ayudantes atiendan a la gente.) De pilón, el jugoso aguinaldo que conoceremos en estos días.

Habrá que mencionar que los partidos de oposición no le hicieron el feo al suculento gandallaje y votaron en favor 454 de los 500 diputados que integran la Cámara. Con este antecedente, no será difícil que los senadores que busquen la relección se autoricen los mismos privilegios, así como los diputados locales y los alcaldes de la Ciudad de México. El resultado será un neoporfirismo político con estructuras legislativas anquilosadas. El acuerdo de los legisladores federales contraviene una disposición del Instituto Nacional Electoral en el sentido de que todo diputado que busque relegirse debe retirarse de la curul, solicitar licencia y dejar de recibir todas las aportaciones de recursos públicos como legislador para hacer campaña con sus propios recursos. ¿Suena justo, o no? Morena o cualquier otro partido puede quedarse con el control de la Cámara a través de sus diputados por todos los años que autoriza la ley, pero deben ganárselo mediante elecciones democráticas. Esto me recuerda el intento de Vicente Fox de sacar de la carrera presidencial al jefe del gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esta sección opinó: hazlo, pero en las casillas, no mediante el proceso sucio del desafuero.