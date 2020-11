Desde Canadá piden eliminar el outsourcing

C

. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México: haga usted lo que haga para congraciarse con ellos, los grandes empresarios jamás se preocuparán por México.

Quienes integramos la Dignidad Migrante Society, que laboramos temporalmente en Canadá le invitamos a insistir en la eliminación del outsourcing. Invitamos a los legisladores a dictaminar contra esa práctica mafiosa de contratación, que también afecta a quienes laboramos en el extranjero, y a definir con claridad que el acceso a empleos en el exterior es responsabilidad gubernamental y no de las compañías enganchadoras.

Con ello ayudarán a protegernos un poco y a evitar la infinidad de fraudes y abusos que las reclutadoras protagonizan.

Trabajadores migrantes de la mesa directiva, Víctor Serrano, Mirsa Martínez, Iris Vela, Guadalupe Herrera, Rafael Virgen, Mauro Nava, Héctor Balderas y siete firmas más

Urge a retornar a clases con medidas necesarias

La difícil decisión de establecer el semáforo rojo o mantener la incipiente reactivación económica es un dilema. No creo en un Estado autoritario desde que quedó abolido con el poder divino que lo sustentaba. Es responsabilidad del Estado el bienestar de la sociedad, sus decisiones deben ser coherentes.

No se deben reabrir bares y gimnasios y mantener cerradas las escuelas, esenciales en la reactivación económica y en la salud mental de millones de alumnos y maestros en México. Mientras se obliga a millones de mexicanos al encierro, la ansiedad y la depresión, otros millones deambulan por las calles llevando el Covid-19 a sus hijos que cumplen más de ocho meses de vida monacal, sin conocer sus escuelas, sin ver a sus amigos. Aún no hay estudios de las consecuencias que tendrá esta situación en las actuales generaciones pegadas a un celular o una computadora.

Si quieren acabar con la pandemia establezcan las medidas necesarias, no nos engañen con conductores de televisor alegres que nos piden quédate en casa , mientras ellos no están encerrados. Es urgente el regreso a clases, con todas las medidas necesarias, tapabocas, sana distancia, desinfección; no soy absurdo, la situación es insostenible, no se puede arruinar más la educación.

Emilio Vivar Ocampo

Llama a cuidarse de enemigos de la 4T

A veces me preocupan los enemigos de la 4T, del nuevo régimen que construye un nuevo México, donde las administraciones sólo habían dejado ruinas, basureros, escoria. Nuestros enemigos son los farsantes de Frena, los funcionarios políticos y culturales de Guadalajara y todos los que perdieron el poder, las prebendas, las concesiones, etcétera.

Ésos que marchan los sábados y hacen campamento en el Zócalo pidiendo la cabeza de nuestro Presidente son los mismos que derrotaron a un presidente constitucional, los que apoyaron a Porfirio Díaz para concesionar las mineras, el petróleo; los hacendados de la horca y cuchillo y los que provocaron la guerra de Reforma y luego trajeron a Maximiliano.