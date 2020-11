En el documental –que aún no tiene fecha para su estreno por el Covid-19– se aprecia el testimonio de Estela de Carlotto, Delia Giovanola, Sonia Torres, Ledda Barrreiro, Rosa Roisinblit, Ángela Barili, Buscarita Roa y Emilce Flores, así como de Berta Schubaroff y Aída Kancepolski, quienes fallecieron este año, dijo el cineasta.

Además, se cuestionó sobre lo que pasó con estas mujeres que de pronto se encontraron con que sus hijos e hijas desaparecieron y muchas de las mujeres secuestradas por la dictadura tenían embarazos avanzados, por lo que ellas no sólo se vieron en la necesidad de buscar a sus hijos, sino organizarse para encontrar a sus nietos nacidos en cautiverio y posteriormente robados.

“Hice este documental desde lo humano. Me pregunté qué le habrá pasado a esas mujeres que no tuvieron la posibilidad de disfrutar eso tan hermoso que vivimos mi abuela y yo, ‘la abuelitud’, como le llaman las Abuelas de Plaza de Mayo”, señaló en entrevista con La Jornada.

Emilce no formó parte de ese grupo desde su fundación, porque no sabía que su hija estaba embarazada hasta que sus otras nietas le preguntaron sobre el tema y se fueron a hacer análisis de sangre. A unos días descubrieron que efectivamente la hija esperaba a un bebé y con el tiempo ella recuperó a su nieta , contó el también músico.

Una de esas personas que se acercaron a ellas fue el cineasta argentino Cristian Arriaga, quien realizó el documental Abuelas desde una óptica que no necesariamente se ha visto: la mujer detrás de la militante.

▲ Fotogramas de Estela de Carlotto, Buscarita Roa y Delia Giovanola, quienes dieron su testimonio en la película.

En Argentina, las abuelas son consideradas una especie de superheroínas. Por ello, el también compositor recordó que les quitó su capa y las mostró como mujeres reales al preguntarles, por ejemplo, ¿cómo y cuándo fue su primer beso? y ¿quién fue su primer novio?

Esas preguntas sobre asuntos personales se pudieron dar gracias al vínculo que se había generado antes con la mayoría de ellas y que le permitió a Arriaga mostrarlas tal cual son.

La película está acompañada de la canción Abuela, compuesta por el director del largometraje y en la que participan los músicos y cantantes León Gieco, Gustavo Santaolalla, Ignacio Montoya Carlotto, nieto de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Raúl Porcheto y Ricardo Mollo.

No se inhiben ante nada

–¿Las abuelas se inhibieron ante preguntas personales?

–Ellas no se inhiben ante nada. Imagínate que estaban en la Plaza de Mayo reclamando por el paradero de sus hijos, hijas, nietos y nietas, en medio de una dictadura cívico-militar, que fue la más terrible de Argentina y quizás una de las más horrorosas de América Latina. Ellas no se movían de la plaza, la policía les tiraba los caballos al cuerpo, les decían ‘circulen’, y ellas se quedaban ahí, por lo que mis preguntas no las cohibieron en nada.

–A más de 40 años de haberse formado, ¿cree que hay un consenso sobre el trabajo de las abuelas o aún hay sectores que las cuestionan?

–Las abuelas, con su forma directa y frontal de buscar a los nietos, desde su amor y con una sonrisa, aunque les pregunten: ‘señora, ¿por qué sonríe si le mataron a uno de sus hijos y está buscando a su nieto?’, le meten una actitud tan positiva a la vida para salir adelante que han hecho que su labor trascienda cierto grado de estupidez que tenemos los argentinos como sociedad.

–¿Con cuál de las abuelas encontró mayor empatía?

–Con las que no tengo una relación tan profunda es con dos de Mar del Plata, de las tres que participan en el documental, pero por un asunto de distancia y porque no usan nuevas tecnologías para comunicarse. Pero después, con Estela de Carlotto, Delia Giovanola y Sonia Torres, entre otras, me siento muy cercano. Soy muy amigo de Ignacio, nieto de Estela, y Martín, de Delia. Cuando vienen a Buenos Aires nos vemos.