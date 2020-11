Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Lunes 30 de noviembre de 2020, p. 28

Andrés Manuel López Obrador la condenó 18 veces el día que asumió la Presidencia de México: la política neoliberal como responsable de la pobreza, la desigualdad, el ecocidio, la exclusión de comunidades indígenas, el desmantelamiento de los bienes públicos bajo tutela del Estado, el crecimiento económico promedio de no más de 2 por ciento anual y, sobre todo, de la corrupción.

A dos años de su mandato, el eco de un decreto, que rezó el fin de la era neoliberal , no ha llegado en pleno a la actual administración, de acuerdo con investigadores entrevistados. Las críticas ocupan todo el espectro: un tren que pasa por la principal selva de México, la ampliación de programas sociales, la transferencia de recursos para el sector energético, los recortes al gasto público, subejercicios y la regulación de la subcontratación puesta a discusión en Palacio Nacional con los grupos empresariales.

El punto en común es que la política neoliberal prevalece. Sobre el por qué y su uso en la actual administración, tanto de manera material como ideológica, lo explican en entrevista Enrique Rajchenberg Sznajer, académico de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Nicolás Loza Otero, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Rajchenberg Sznajer ubica en el neoliberalismo no sólo una política económica, sino la restructuración del capitalismo en diversas dimensiones; la vida económica, la social, la política, entre otras. En el plano económico implica una ganancia a costa de la apropiación de bienes comunes, como los recursos naturales y, en ese sentido, los megaproyectos de la actual administración son un estandarte de política neoliberal.

Para Loza Otero, más allá de un programa político material, el neoliberalismo en la construcción presidencial es un gran muñeco de paja, que lo mismo es responsable de la migración de los trabajadores mexicanos a Estados Unidos, que de la violencia contra las mujeres, de la pobreza, de la desigualdad; de cualquier mal pasado, presente, incluso futuro . Tiene un peso primordialmente discursivo.

Sobre la infraestructura, Rajchenberg agregó: Está demostrado el impacto de estos megaproyectos en los bienes comunes. El más debatido es el Tren Maya, cuya instrumentación implica en gran medida ganancias para ciertos capitales o grupos empresariales y una derrama económica en términos de salario a la población por donde pasa, pero que no necesariamente implica una verdadera dignificación .

Si bien se pueden asegurar empleos con salarios por arriba de la media nacional, en el Tren Maya se suma el agravante de una destrucción irreversible del medio ambiente y una inversión pública que va con la apropiación de los bienes comunes. La selva finalmente es un bien común , manifestó.

Lo mismo se puede aplicar a la refinería de Dos Bocas, o bien a la termoeléctrica en Huexca, Morelos, que el Presidente rechaza suspender en aras de no desperdiciar el capital fijo ya construido. No sé si sea reutilizable o no esa infraestructura ya instalada. Lo que sí sabemos es que se va a echar a perder el entorno en el que vive un sector importante de la población , agregó el economista e historiador.

Subrayó que otro tema es la política fiscal: regresiva, con privaciones a los trabajadores, al consumidor, pero muy generosa con los grandes capitales. Por lo que, de acuerdo con el investigador, se deben involucrar impuestos progresivos a la ganancia o a la inversión bursátil. Esto, sobre todo, ante una pandemia que agravará la concentración del ingreso y las brechas de desigualdad.