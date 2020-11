Ya en el terreno de juego, los felinos no pudieron tener a causa de una lesión a Favio Álvarez, quien marcó el gol en el duelo de ida. Tampoco los acompañó en el banquillo el auxiliar técnico Israel López, quien ha sido clave como respaldo del estratega Andrés Lillini.

Con un juego tibio, sin arriesgar y dejando dudas, Pumas empató 0-0 (global 1-0) frente a Pachuca, que le fue suficiente para avanzar a la semifinal del Torneo Guardianes 2020, instancia a la que no había accedido desde hace dos años.

Frente a un Pumas que apostó por el contragolpe, los Tuzos pusieron tensión en varias ocasiones, aunque se toparon con la muralla de Julio González. La jugada más clara fue cuando Víctor Dávila remató con una volea, pero el esférico pegó en el poste.

Mientras Paulo Pezzolano, timonel de los hidalguenses, lanzaba órdenes para que su equipo se mantuviera con la misma tónica, Andrés Lillini daba vueltas en el área técnica, en silencio.