Por tal motivo, la policía argentina allanó la casa y el consultorio de Leopoldo Luque, neurólogo que atendió a Maradona en su última etapa, en búsqueda de documentación probatoria bajo la figura eventual de homicidio culposo . Fuentes judiciales aclararon que esta notificación no implica un llamado a indagatoria ni una medida restrictiva de la libertad.

El galeno argumentó que era muy difícil recetar a Maradona, quien se resistía a recibir tratamientos médicos e incluso lo echó de su casa en múltiples ocasiones. Sostuvo que él era su neurocirujano y no su doctor de cabecera, de modo que las decisiones se tomaron entre un equipo médico y que él no tenía jerarquía sobre los demás.

Diego hacía lo que quería , dijo Luque; necesitaba ayuda, no había forma de entrarle. Yo soy médico, no soy policía, no soy juez. Él tenía que convencerse de mejorar, ¿cómo convences a un señor así?