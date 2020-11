Rápidamente se pidió ayuda al personal médico. Luiz se sentó tras un par de minutos y lo atendieron a un costado de la portería de los Wolves; luego se acercó a ver a Jiménez, jugó el resto del primer tiempo y ya no salió para el complemento. Raúl quedó inmóvil e inconsciente, recibió oxígeno y fue trasladado en una camilla a un hospital.

“Importante victoria, pero lo más importante es la salud de nuestro compañero. Sé fuerte @Raul_Jimenez9”, tuiteó por su parte el internacional español Adama Traoré.

Luiz escribió en Instagram: Triste día para nosotros. Tenemos que luchar juntos hasta el final. También quiero agradecer por todos los mensajes y pedir a todos que oren por Raúl Jiménez. Recupérate pronto, hermano .

Esta acción volverá a sacar a la luz el debate sobre la protección de los futbolistas en los casos de conmoción y dará argumentos para los que defienden que sean sustituidos inmediatamente. Uno de ellos es el antiguo delantero del Chelsea y del Celtic de Glasgow Chris Sutton.

Terrorífico choque de cabezas entre Jiménez y Luiz. Es hora de que el futbol se vuelva más inteligente y autorice de manera inmediata las sustituciones temporales por conmoción. Jiménez no estaba bien, pero ¿se ha revisado de manera adecuada a Luiz? , tuiteó Sutton.

El entrenador del Arsenal Mikel Arteta dijo que lo único que preocupaba a David era el corte, nada más . Explicó que lo sustituyó en el descanso porque no podía golpear la pelota con la cabeza y un central que no puede cabecear, no puede jugar .

El Tottenham alcanzó al Liverpool en el liderato tras sumar un punto en el empate sin goles ante el Chelsea, en una jornada en la que el uruguayo Edinson Cavani lideró la remontada del Manchester United en Southampton con dos goles y una asistencia para que su equipo ganara 3-2.

Tottenham y Liverpool tienen 21 puntos, mientras el Chelsea es tercero con 19.

La décima jornada cierra este lunes con los partidos Leicester-Fulham y West Ham-Aston Villa.