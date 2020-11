Susy Delgado recordó que desde los años 70 se descubrió feminista, aunque se considera reacia a las etiquetas. Me reconozco feminista porque coincido con las grandes reivindicaciones de las mujeres y el análisis de Magda. Tenemos situaciones similares en todos los países .

Mencionó que una antología como Vindictas siempre es necesaria, ya que “estamos lejos de tener la difusión y el conocimiento necesario de ciertas literaturas como las que los editores están revolviendo, dando a conocer. Hay mucho por descubrir.

Todavía tenemos deudas histórico-culturales por las cuales debemos trabajar, tal vez mucho más, para lograr mayor difusión o conocimiento de esas literaturas marginales y postergadas.

En su intervención, Cordoliani también se dijo feminista en lo personal, pero “nunca he intentado que eso se refleje en mi escritura. Mis preocupaciones al escribir son de orden estrictamente literaria. El tema del hombre ante al feminismo se le reveló con claridad “cuando me encontré con Elisabeth Badinter, quien me hizo ver que no se trata de un asunto de mujeres sufridas y de hombres crueles o malvados, mucho menos de culpas.

La verdadera masculinidad ha sido hondamente afectada por absurdas exigencias sociales. Los problemas que plantea el feminismo serio pertenecen a la sociedad en general y es ésta la que debería afrontarlos.

Vindictas no sólo está abriendo la puerta a cantidad de voces escondidas, sino, sobre todo, a las que están surgiendo y surgirán. Recordemos que muchos libros de mujeres tuvieron que ser publicados con nombres masculinos o que muchos se han perdido en el tiempo , agregó Cordoliani.

Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, mencionó que el volumen es una cartografía del cuento escrito por latinoamericanas, que representa todas las literaturas, con una escritora de cada país .