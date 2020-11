Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 29 de noviembre de 2020, p. 34

Otra vez la aerolínea Interjet suspendió vuelos. Ayer sábado solo realizó dos operaciones de las siete que tenía programadas y hoy domingo no realizará ninguna. Se espera que el lunes pudiera reanudar, si es que solventa sus problemas de pago de combustible.

Los únicos vuelos realizados ayer por Interjet fueron el 2360 de las 6:42 de la mañana, proveniente de Cancún al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)y el 3050 de las 7:53 de la mañana, proveniente de Guadalajara hacia el AICM.

En Twitter algunos usuarios se quejaron por la cancelación de sus vuelos. “Amigos no vuelen con @interjet, me acaban de dejar en Mérida y me avisaron que se canceló mi vuelo hace una hora (yo salía 12:30) y que hasta el lunes saldría, pero la aerolína no me va a hospedar en ningún lado ni me puede colocar en otro vuelo, escribió @PauChaavez.