Domingo 29 de noviembre de 2020, p. 13

A pesar de ser un subsistema educativo abandonado, la telesecundaria ha podido sortear muchas de las carencias que impuso la educación a distancia, incluso en la evaluación se demostró que los alumnos han desarrollado una enorme capacidad para ser autodidactas , afirmaron maestros y directores.

José González Figueroa y José Manuel Cisneros, fundadores del sistema, señalaron que la clave frente a esta pandemia es la comunicación entre maestros, padres de familia y alumnos, porque más allá de una calificación, lo más importante es que todo aprendizaje se vea reflejado en la realidad, en qué puedo hacer por mí, pero también por los demás .

Pedro Ramírez Vázquez, profesor de telesecundaria con más de 30 años de servicio, señaló que la pandemia de Covid-19 vino a trastocarlo todo, pero también nos ha enseñado cosas muy relevantes. Que la escuela es esencial, no sólo por lo que se aprende, sino por la convivencia con los otros, porque los muchachos aprenden más cuestionando al maestro y a sus propios compañeros que recitando de memoria .