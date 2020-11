Luis Cava, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, explicó que las variaciones del fenómeno se deben al flujo de migrantes y al sistema administrativo y penal del vecino país; es decir, el alza o baja de deportaciones no se debe a la decisión de un presidente, por tanto, es difícil proyectar qué sucederá en la administración de Joe Biden.

A ese contexto, debe añadirse los miles de solicitantes de asilo a Estados Unidos que son enviados a México a esperar aquí sus procesos legales. La más reciente cifra no oficial al respecto es de 68 mil personas en esa situación, cuyo paradero no es un dato público.

“Cuando ganó Donald Trump me preguntaban: ‘¿cómo va a ser la expulsión masiva de migrantes?’ A lo cual yo respondía que Estados Unidos es más que un presidente, es un conjunto de instituciones que no se puede cambiar de un día para otro. La política migratoria es una maquinaria.