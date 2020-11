Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 29 de noviembre de 2020, p. 7

La alianza Morena-Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no es un asunto confirmado para las elecciones del año entrante. No hay nada seguro , señaló Karen Castrejón Trujillo, nueva dirigente del PVEM.

Incluso el convenio ya registrado ante la autoridad, para contender por la gubernatura de Nuevo León, podría caerse si se incumplen los compromisos. Ahí no se ha concretado absolutamente nada. Ya se había hecho una firma, sin embargo, todavía se sigue platicando. Si los acuerdos ya convenidos no se concretan, no se respetan, siempre está la posibilidad, y la ley lo permite, de disolver cualquier alianza , comentó a La Jornada.