Domingo 29 de noviembre de 2020, p. 7

Ensenada, BC., Después de condenar la alianza electoral que el PRI y el PAN están conformando para las elecciones en Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió del carácter estratégico de los comicios federales para renovar la Cámara de Diputados por su facultad exclusiva para aprobar el presupuesto. Se están quitando las máscaras los que engañaban que no eran lo mismo, pero no vamos a permitir fácilmente retrocesos. No queremos que regrese el régimen de corrupción y de privilegios .

En un discurso en el que dedicó gran parte al tema electoral, destacó que el próximo año no sólo estarán en juego 15 gubernaturas, sino también la cámara baja en la que los conservadores van a querer regresar al manejo faccioso del presupuesto. Estoy seguro que va a ganar el movimiento liberal, las fuerzas progresistas le van a ganar al partido conservador, el de de la corrupción y los privilegios .