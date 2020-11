L

eonor escucha fuertes golpes en la ventana. Apaga la estufa, sale de la cocina y protesta irritada ante la insistencia del llamado, que atribuye al repartidor de la farmacia:

–No toque tan fuerte, me va a romper el vidrio. Se tardó más de una hora en traerme las medicinas y ahora tiene mucha prisa. Si no puede esperar... (Abre la ventana y ve a Nahila, su antigua trabajadora doméstica.) ¡Qué gusto! No creí que fueras tú, sino el muchacho que me trae mis medicinas. Pero entra, no te quedes en la calle.

–Mejor otro día, doña Leo. Ando de carrera.

–¿No fuiste a trabajar?

–Sí, pero de la fábrica a varios nos mandaron a que nos hiciéramos la prueba del Covid. Salí positiva. El doctor me dijo que debo aislarme para que no contagie a mi familia.

–Positiva, ¿pero por qué?

–Un compañero contrajo el virus, no lo sabía y estuvo yendo a trabajar. Como mi remachadora está junto a la suya, seguro él me contagió.

–¿Qué piensas hacer?

–No tengo adónde ir. Por eso vine a verla: necesito que me deje quedarme en el cuarto de servicio mientras salgo de esto.

–Desde luego, pero te advierto que está llenísimo de cosas.

–No le hace cómo esté el cuarto. Yo me acomodo.

–¿Cuándo te vienes para acá?

–Nomás que recoja mi ropa y arregle lo de Eduardito.

II

–Nahila, no sabía que tuvieras un hijo.

–No es mío, es de Manuel, un vecino de mi abuela. Cuando su esposa Raymunda murió fue a la casa para encargarnos al niño por unos días. Ya pasó casi un año y no ha vuelto a recogerlo ni sé dónde andará. Hace rato iba a pedirle a mi hermana que me cuidara al Eduardito mientras estoy apartada, pero ella ni siquiera me contestó el teléfono: sigue furiosa conmigo por lo de Adán, y lo que más me duele es que mi madre le haya dado la razón, y no es justo. Por Dios Santo que nunca busqué a mi cuñado.

Era él quien me perseguía. Una noche quiso meterse a mi pieza. Fue un escándalo tremendo. Para evitarme más problemas dejé la casa y me fui a vivir con mi abuela. Pero así como estoy, ahorita no puedo seguir allí.

–Desde luego que no, pero ella podría atender al niño.

–Imposible. Ya está muy grande, no puede caminar bien y anda mal de sus ojos. Ella es mi otro pendiente: mientras la dejo solita ¿quién la atiende? Ay, doña Leo, perdone que la cargue con mis